Суровцова Ольга Аполлоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова Ольга Аполлоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1825

Муж: Суровцов Иван Степанович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Суровцов Александр Иванович

Отец ребёнка: Суровцов Иван Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Суровцов Василий Иванович

Отец ребёнка: Суровцов Иван Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1852
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вдова Коллежского Ассесора.
Смерть
Неизвестно
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