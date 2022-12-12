Суровцова Ольга Аполлоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1825
Рождение ребёнка
1827
Сын: Суровцов Александр Иванович
Отец ребёнка: Суровцов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Суровцов Василий Иванович
Отец ребёнка: Суровцов Иван Степанович
Место жительства
1852
Вдова Коллежского Ассесора.
Смерть
Неизвестно