Гырлин Иван Фёдоров
Место рождения
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Отец: Гырлин Фёдор Митрофанов
Мать: Гырлина Пелагия Мокиева
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Навоева Хиония Иванова
Мать ребёнка: Гырлина Анна Нилова
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Ольга Иванова
Мать ребёнка: Гырлина Анна Нилова
Рождение ребёнка
28.08.1899
Дочь: Вера Иванова
Мать ребёнка: Гырлина Анна Нилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гырлина Анна Нилова
Смерть
Неизвестно