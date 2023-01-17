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Гырлин Иван Фёдоров

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: Гырлин Фёдор Митрофанов

Мать: Гырлина Пелагия Мокиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Навоева Хиония Иванова

Мать ребёнка: Гырлина Анна Нилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Ольга Иванова

Мать ребёнка: Гырлина Анна Нилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1899

Дочь: Вера Иванова

Мать ребёнка: Гырлина Анна Нилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гырлина Анна Нилова

Смерть
Неизвестно
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