Гырлина Анна Нилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гырлина Анна Нилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Навоева Хиония Иванова

Отец ребёнка: Гырлин Иван Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Гырлин Иван Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1899

Дочь: Вера Иванова

Отец ребёнка: Гырлин Иван Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гырлин Иван Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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