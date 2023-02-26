Гырлина Анна Нилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Навоева Хиония Иванова
Отец ребёнка: Гырлин Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Гырлин Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
28.08.1899
Дочь: Вера Иванова
Отец ребёнка: Гырлин Иван Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гырлин Иван Фёдоров
Смерть
Неизвестно