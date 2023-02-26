Гырлина Пелагия Мокиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Тимофеев Мокий Тимофеев
Мать: ?
Рождение ребёнка
03.04.1850
Дочь: Ирина Фёдорова
Отец ребёнка: Гырлин Фёдор Митрофанов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пелагия Фёдорова
Отец ребёнка: Гырлин Фёдор Митрофанов
Рождение ребёнка
?.03.1854
Отец ребёнка: Гырлин Фёдор Митрофанов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Варвара Фёдорова
Отец ребёнка: Гырлин Фёдор Митрофанов
Рождение ребёнка
До 1859
Дочь: Матрона Фёдорова
Отец ребёнка: Гырлин Фёдор Митрофанов
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Горбкова Елена Фёдорова
Отец ребёнка: Гырлин Фёдор Митрофанов
Рождение ребёнка
До 1866
Сын: Гырлин Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Гырлин Фёдор Митрофанов
Смерть
Неизвестно