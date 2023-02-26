Гырлина Пелагия Мокиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гырлина Пелагия Мокиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Тимофеев Мокий Тимофеев

Мать: ?

Рождение ребёнка
03.04.1850

Дочь: Ирина Фёдорова

Отец ребёнка: Гырлин Фёдор Митрофанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пелагия Фёдорова

Отец ребёнка: Гырлин Фёдор Митрофанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.03.1854

Сын: Гырлин Алексей Фёдоров

Отец ребёнка: Гырлин Фёдор Митрофанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Варвара Фёдорова

Отец ребёнка: Гырлин Фёдор Митрофанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1859

Дочь: Матрона Фёдорова

Отец ребёнка: Гырлин Фёдор Митрофанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Горбкова Елена Фёдорова

Отец ребёнка: Гырлин Фёдор Митрофанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1866

Сын: Гырлин Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Гырлин Фёдор Митрофанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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