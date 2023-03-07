Гырлин Фёдор Митрофанов
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1850
Дочь: Ирина Фёдорова
Мать ребёнка: Гырлина Пелагия Мокиева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пелагия Фёдорова
Мать ребёнка: Гырлина Пелагия Мокиева
Рождение ребёнка
?.03.1854
Мать ребёнка: Гырлина Пелагия Мокиева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Варвара Фёдорова
Мать ребёнка: Гырлина Пелагия Мокиева
Рождение ребёнка
До 1859
Дочь: Матрона Фёдорова
Мать ребёнка: Гырлина Пелагия Мокиева
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Горбкова Елена Фёдорова
Мать ребёнка: Гырлина Пелагия Мокиева
Рождение ребёнка
До 1866
Сын: Гырлин Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Гырлина Пелагия Мокиева
Смерть
Неизвестно