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Гырлин Фёдор Митрофанов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.04.1850

Дочь: Ирина Фёдорова

Мать ребёнка: Гырлина Пелагия Мокиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пелагия Фёдорова

Мать ребёнка: Гырлина Пелагия Мокиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.03.1854

Сын: Гырлин Алексей Фёдоров

Мать ребёнка: Гырлина Пелагия Мокиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Варвара Фёдорова

Мать ребёнка: Гырлина Пелагия Мокиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1859

Дочь: Матрона Фёдорова

Мать ребёнка: Гырлина Пелагия Мокиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Горбкова Елена Фёдорова

Мать ребёнка: Гырлина Пелагия Мокиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1866

Сын: Гырлин Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Гырлина Пелагия Мокиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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