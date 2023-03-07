Горбкова (Гырлина) Елена Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбкова (Гырлина) Елена Фёдорова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Гырлин Фёдор Митрофанов

Мать: Гырлина Пелагия Мокиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.11.1893

Муж: Горбков Косьма Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1895

Сын: Горбков Иван Косьмин

Отец ребёнка: Горбков Косьма Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1897

Сын: Горбков Василий Косьмин

Отец ребёнка: Горбков Косьма Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1899

Сын: Горбков Александр Косьмин

Отец ребёнка: Горбков Косьма Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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