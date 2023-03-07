Горбкова (Гырлина) Елена Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Гырлин Фёдор Митрофанов
Мать: Гырлина Пелагия Мокиева
Бракосочетание
05.11.1893
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1895
Сын: Горбков Иван Косьмин
Отец ребёнка: Горбков Косьма Егоров
Рождение ребёнка
02.01.1897
Отец ребёнка: Горбков Косьма Егоров
Рождение ребёнка
12.08.1899
Сын: Горбков Александр Косьмин
Отец ребёнка: Горбков Косьма Егоров
Смерть
Неизвестно