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Митрофан Никитин

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Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.06.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

После 1833 г.р.

Мать

1829 г.р.

Жена

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
02.06.1873

Отец: Никита Емельянов

Мать: Татьяна Ефимова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1897

Жена: Анна Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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