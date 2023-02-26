Павел (Даниилов)
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Никита Емельянов
Мать: Татьяна Ефимова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1890
Жена: Васса Власова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1892
Сын: Фёдор Павлов
Мать ребёнка: Васса Власова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Зеновия Павлова
Мать ребёнка: Васса Власова
Смерть
Неизвестно