Павел (Даниилов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавел (Даниилов)

Павел (Даниилов)

avatar

Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

После 1833 г.р.

Мать

1829 г.р.

Жена

До 1871 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Никита Емельянов

Мать: Татьяна Ефимова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1890

Жена: Васса Власова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1892

Сын: Фёдор Павлов

Мать ребёнка: Васса Власова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Зеновия Павлова

Мать ребёнка: Васса Власова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close