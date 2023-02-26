Васса Власова
Место рожденияд.Михалуты Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Михалуты Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1890
Муж: Павел (Даниилов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1892
Сын: Фёдор Павлов
Отец ребёнка: Павел (Даниилов)
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Зеновия Павлова
Отец ребёнка: Павел (Даниилов)
Смерть
Неизвестно