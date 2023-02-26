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Васса Власова

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Место рождения

д.Михалуты Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Михалуты Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1890

Муж: Павел (Даниилов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1892

Сын: Фёдор Павлов

Отец ребёнка: Павел (Даниилов)

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Зеновия Павлова

Отец ребёнка: Павел (Даниилов)

Смерть
Неизвестно
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