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Арсений (Данилов)

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Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Никита Емельянов

Мать: Татьяна Ефимова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.10.1901

Жена: Евдокия Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1902

Сын: Никита Арсениев

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1903

Дочь: Татьяна Арсениева

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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