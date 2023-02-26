Арсений (Данилов)
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Никита Емельянов
Мать: Татьяна Ефимова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.10.1901
Жена: Евдокия Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1902
Сын: Никита Арсениев
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1903
Дочь: Татьяна Арсениева
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно