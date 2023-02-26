Егор Никитин
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Никита Емельянов
Мать: Татьяна Ефимова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1894
Жена: Васса (Власова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1895
Дочь: Ефросиния Егорова
Мать ребёнка: Васса (Власова)
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1896
Сын: Николай Егоров
Мать ребёнка: Васса (Власова)
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно