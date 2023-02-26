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Егор Никитин

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Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Никита Емельянов

Мать: Татьяна Ефимова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1894

Жена: Васса (Власова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1895

Дочь: Ефросиния Егорова

Мать ребёнка: Васса (Власова)

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1896

Сын: Николай Егоров

Мать ребёнка: Васса (Власова)

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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