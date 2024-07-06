Соколов Тимофей Федорович 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколов Тимофей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Между 1797 и 1801 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Соколов Федор Парфенович

Мать: Соколова Марина ? Мария Гавриловна / Абрамовна

Бракосочетание
Между 1791 и 1797 ст.

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: (Соколова) Марья Тимофеевна

Мать ребёнка: Титова - - Соколова Соломония (Соломея) Ивановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1793 ст.

Дочь: (Соколова) Олимпиада Тимофеевна

Мать ребёнка: Титова - - Соколова Соломония (Соломея) Ивановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Титов (Соколов) Василий Тимофеевич (по отчиму Филиппович)

Мать ребёнка: Титова - - Соколова Соломония (Соломея) Ивановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Военная служба
Между 1797 и 1812 ст.
Отдан в рекруты
Смерть
Между 1797 и 1801 ст.

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