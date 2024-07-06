Соколов Тимофей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиМежду 1797 и 1801 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Бракосочетание
Между 1791 и 1797 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: (Соколова) Марья Тимофеевна
Мать ребёнка: Титова - - Соколова Соломония (Соломея) Ивановна
Рождение ребёнка
08.07.1793 ст.
Дочь: (Соколова) Олимпиада Тимофеевна
Мать ребёнка: Титова - - Соколова Соломония (Соломея) Ивановна
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Титов (Соколов) Василий Тимофеевич (по отчиму Филиппович)
Мать ребёнка: Титова - - Соколова Соломония (Соломея) Ивановна
Военная служба
Между 1797 и 1812 ст.
Отдан в рекруты
Смерть
Между 1797 и 1801 ст.