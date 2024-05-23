Соколов Федор Парфенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Федор Парфенович

Соколов Федор Парфенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Соколов Парфён

Мать: Соколова Жена Парфёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Марина ? Мария Гавриловна / Абрамовна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Соколов Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Соколова Марина ? Мария Гавриловна / Абрамовна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Соколова Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Соколова Марина ? Мария Гавриловна / Абрамовна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Соколова Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Соколова Марина ? Мария Гавриловна / Абрамовна

Рождение ребёнка
1784 ст.

Дочь: (Соколова) Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Соколова Марина ? Мария Гавриловна / Абрамовна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.