Соколов Федор Парфенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Соколов Парфён
Мать: Соколова Жена Парфёна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Сын: Соколов Тимофей Федорович
Мать ребёнка: Соколова Марина ? Мария Гавриловна / Абрамовна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Соколова Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Соколова Марина ? Мария Гавриловна / Абрамовна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Соколова Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Соколова Марина ? Мария Гавриловна / Абрамовна
Рождение ребёнка
1784 ст.
Дочь: (Соколова) Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Соколова Марина ? Мария Гавриловна / Абрамовна
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно