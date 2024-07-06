Титова - - Соколова Соломония (Соломея) Ивановна
Место рождения
Дата рождения1768 ст.
Дата смерти02.01.1836 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: (Соколова) Марья Тимофеевна
Отец ребёнка: Соколов Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
08.07.1793 ст.
Дочь: (Соколова) Олимпиада Тимофеевна
Отец ребёнка: Соколов Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Титов (Соколов) Василий Тимофеевич (по отчиму Филиппович)
Отец ребёнка: Соколов Тимофей Федорович
Смена фамилии
1802 ст.
По 1му мужу Соколова, По 2му - Титова
Бракосочетание
10.01.1802 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.274 л.184об запись №1 Женихом ошибочно записан женатый Ефим. Невеста - солдатка Соломонида Ивановна Соколова
Рождение ребёнка
09.04.1803 ст.
Отец ребёнка: Титов Филипп Меркурьевич
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.277 л.78-85
Рождение ребёнка
12.02.1810
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Титов Филипп Меркурьевич
Упоминание
1834 ст.
Ревизская сказка: 63 года. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.298 двор № 592
Смерть
02.01.1836 ст.
В возрасте 67 лет от чахотки. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.357 л.167