Титова - - Соколова Соломония (Соломея) Ивановна 1768 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Титова - - Соколова Соломония (Соломея) Ивановна

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1768 ст.

Дата смерти

02.01.1836 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: (Соколова) Марья Тимофеевна

Отец ребёнка: Соколов Тимофей Федорович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1793 ст.

Дочь: (Соколова) Олимпиада Тимофеевна

Отец ребёнка: Соколов Тимофей Федорович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Титов (Соколов) Василий Тимофеевич (по отчиму Филиппович)

Отец ребёнка: Соколов Тимофей Федорович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смена фамилии
1802 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
По 1му мужу Соколова, По 2му - Титова
Бракосочетание
10.01.1802 ст.

Муж: Титов Филипп Меркурьевич

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.274 л.184об запись №1 Женихом ошибочно записан женатый Ефим. Невеста - солдатка Соломонида Ивановна Соколова
Рождение ребёнка
09.04.1803 ст.

Сын: Титов Степан Филиппович

Отец ребёнка: Титов Филипп Меркурьевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.277 л.78-85
Рождение ребёнка
12.02.1810

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Филипп Меркурьевич

Упоминание
1834 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Ревизская сказка: 63 года. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.298 двор № 592
Смерть
02.01.1836 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
В возрасте 67 лет от чахотки. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.357 л.167

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