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Соколова Марина ? Мария Гавриловна / Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Между 1812 и 1824 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Федор Парфенович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Соколов Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Соколов Федор Парфенович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Соколова Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Соколов Федор Парфенович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Соколова Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Соколов Федор Парфенович

Рождение ребёнка
1784 ст.

Дочь: (Соколова) Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Соколов Федор Парфенович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Место жительства
1812 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
С новой семьей невестки Соломонии
Смерть
Между 1812 и 1824 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

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