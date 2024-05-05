Соколова Марина ? Мария Гавриловна / Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиМежду 1812 и 1824 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Сын: Соколов Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Соколов Федор Парфенович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Соколова Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Соколов Федор Парфенович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Соколова Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Соколов Федор Парфенович
Рождение ребёнка
1784 ст.
Дочь: (Соколова) Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Соколов Федор Парфенович
Место жительства
1812 ст.
С новой семьей невестки Соломонии
Смерть
Между 1812 и 1824 ст.