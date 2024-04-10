Кутузов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884 ст.

Сын: Кутузов Георгий Степанович

Мать ребёнка: Кутузова Неизвестно

Полоцкое, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Кутузова Мария Стефановна

Мать ребёнка: Кутузова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутузов Иоанн Степанов

Мать ребёнка: Кутузова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутузов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Кутузова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутузова Иулиана Стефановна

Мать ребёнка: Кутузова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутузова Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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