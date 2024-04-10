Кутузов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884 ст.
Сын: Кутузов Георгий Степанович
Мать ребёнка: Кутузова Неизвестно
Полоцкое, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Кутузова Мария Стефановна
Мать ребёнка: Кутузова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кутузова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутузов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Кутузова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутузова Иулиана Стефановна
Мать ребёнка: Кутузова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутузова Неизвестно
Смерть
Неизвестно