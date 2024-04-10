Кутузова Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884 ст.
Сын: Кутузов Георгий Степанович
Отец ребёнка: Кутузов Степан
Полоцкое, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Кутузова Мария Стефановна
Отец ребёнка: Кутузов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кутузов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутузов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Кутузов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутузова Иулиана Стефановна
Отец ребёнка: Кутузов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутузов Степан
Смерть
Неизвестно