Кутузова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884 ст.

Сын: Кутузов Георгий Степанович

Отец ребёнка: Кутузов Степан

Полоцкое, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Кутузова Мария Стефановна

Отец ребёнка: Кутузов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутузов Иоанн Степанов

Отец ребёнка: Кутузов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутузов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Кутузов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутузова Иулиана Стефановна

Отец ребёнка: Кутузов Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутузов Степан

Смерть
Неизвестно
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