Кутузов Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутузов Степан
Мать: Кутузова Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1903
Дочь: Кутузова? Агрипина Алексеевна
Мать ребёнка: Кутузова Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Штанова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Кутузова Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
12.06.1912
Дочь: Ревенкова Лукерья (Луша) Алексеевна
Мать ребёнка: Кутузова Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Кутузова Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котельникова Ефросинья Алексеевна
Мать ребёнка: Кутузова Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Кутузова Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кутузова Пелагея Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Полоцкое, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно