Кутузов Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузов Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутузов Степан

Мать: Кутузова Неизвестно

Рождение ребёнка
17.06.1903

Дочь: Кутузова? Агрипина Алексеевна

Мать ребёнка: Кутузова Пелагея Ефимовна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Штанова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Кутузова Пелагея Ефимовна

Рождение ребёнка
12.06.1912

Дочь: Ревенкова Лукерья (Луша) Алексеевна

Мать ребёнка: Кутузова Пелагея Ефимовна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Кутузов Тихон Алексеевич

Мать ребёнка: Кутузова Пелагея Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котельникова Ефросинья Алексеевна

Мать ребёнка: Кутузова Пелагея Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Кутузова Пелагея Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутузов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Кутузова Пелагея Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутузова Пелагея Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Полоцкое, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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