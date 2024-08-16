Целикова (Леонова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целикова (Леонова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

28.11.1916

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.07.1872

Муж: Целиков Евгений Федорович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Целикова) Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Целиков Евгений Федорович

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Целиков Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Целиков Евгений Федорович

Рождение ребёнка
13.03.1878

Дочь: Зайцева (Целикова) Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Целиков Евгений Федорович

Рождение ребёнка
15.09.1879

Сын: Целиков Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Целиков Евгений Федорович

Рождение ребёнка
19.10.1880

Дочь: Дмитриева (Целикова) Варвара Евгеньевна

Отец ребёнка: Целиков Евгений Федорович

Рождение ребёнка
14.10.1882

Дочь: Бутыгина (Целикова) Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Целиков Евгений Федорович

Рождение ребёнка
01.04.1894

Сын: Целиков Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Целиков Евгений Федорович

Смерть
28.11.1916

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