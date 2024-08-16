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Целиков Евгений Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1853

Отец: Целиков Федор Лукьянович

Мать: Анастасия Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.07.1872

Жена: Целикова (Леонова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Целикова) Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Целикова (Леонова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Целиков Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Целикова (Леонова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
13.03.1878

Дочь: Зайцева (Целикова) Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Целикова (Леонова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
15.09.1879

Сын: Целиков Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: Целикова (Леонова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
19.10.1880

Дочь: Дмитриева (Целикова) Варвара Евгеньевна

Мать ребёнка: Целикова (Леонова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
14.10.1882

Дочь: Бутыгина (Целикова) Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Целикова (Леонова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
01.04.1894

Сын: Целиков Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Целикова (Леонова) Евдокия Васильевна

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