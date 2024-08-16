Целиков Евгений Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.01.1853
Отец: Целиков Федор Лукьянович
Мать: Анастасия Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.07.1872
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Целикова) Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Целикова (Леонова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Целиков Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Целикова (Леонова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
13.03.1878
Дочь: Зайцева (Целикова) Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Целикова (Леонова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
15.09.1879
Сын: Целиков Василий Евгеньевич
Мать ребёнка: Целикова (Леонова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
19.10.1880
Дочь: Дмитриева (Целикова) Варвара Евгеньевна
Мать ребёнка: Целикова (Леонова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
14.10.1882
Дочь: Бутыгина (Целикова) Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Целикова (Леонова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
01.04.1894
Сын: Целиков Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Целикова (Леонова) Евдокия Васильевна