Бутыгина (Целикова) Анна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1882
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1904
Сын: Бутыгин Серафим Васильевич
Отец ребёнка: Бутыгин Василий Иванович
Рождение ребёнка
29.06.1906
Отец ребёнка: Бутыгин Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1908
Сын: Бутыгин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Бутыгин Василий Иванович