Целиков Федор Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти13.08.1886
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Целиков Лукьян Авксентьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1853
Сын: Целиков Евгений Федорович
Мать ребёнка: Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
26.04.1859
Дочь: Егорова (Целикова) Елена Федоровна
Мать ребёнка: Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
29.01.1861
Мать ребёнка: Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Лепанова (Целикова) Марья Федоровна
Мать ребёнка: Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Реутова (Целикова) Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Анастасия Матвеевна
Смерть
13.08.1886