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Целиков Федор Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

13.08.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Целиков Лукьян Авксентьевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1853

Сын: Целиков Евгений Федорович

Мать ребёнка: Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
26.04.1859

Дочь: Егорова (Целикова) Елена Федоровна

Мать ребёнка: Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
29.01.1861

Сын: Целиков Семен Федорович

Мать ребёнка: Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Лепанова (Целикова) Марья Федоровна

Мать ребёнка: Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Реутова (Целикова) Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Анастасия Матвеевна

Смерть
13.08.1886

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