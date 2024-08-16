Егорова (Целикова) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Целикова) Елена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1859

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1859

Отец: Целиков Федор Лукьянович

Мать: Анастасия Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.10.1876

Муж: Егоров Павел Георгиевич

Рождение ребёнка
11.05.1881

Сын: Егоров Константин Павлович

Отец ребёнка: Егоров Павел Георгиевич

Рождение ребёнка
02.12.1885

Сын: Егоров Александр Павлович

Отец ребёнка: Егоров Павел Георгиевич

Рождение ребёнка
31.10.1888

Сын: Егоров Михаил Павлович

Отец ребёнка: Егоров Павел Георгиевич

Рождение ребёнка
13.06.1890

Сын: Егоров Трифон Павлович

Отец ребёнка: Егоров Павел Георгиевич

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