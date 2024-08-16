Егорова (Целикова) Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1859
Отец: Целиков Федор Лукьянович
Мать: Анастасия Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.10.1876
Рождение ребёнка
11.05.1881
Сын: Егоров Константин Павлович
Отец ребёнка: Егоров Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
02.12.1885
Сын: Егоров Александр Павлович
Отец ребёнка: Егоров Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
31.10.1888
Отец ребёнка: Егоров Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
13.06.1890
Отец ребёнка: Егоров Павел Георгиевич