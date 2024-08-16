Целиков Лукьян Авксентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти07.06.1861
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Авксентий
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1837
Дочь: (Целикова) Пелагея Лукьяновна
Мать ребёнка: Целикова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
26.09.1838
Мать ребёнка: Целикова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Кривоносова (Целикова) Александра Лукьяновна
Мать ребёнка: Целикова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
27.05.1844
Сын: Целиков Лукьян Лукьянович
Мать ребёнка: Целикова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Целиков Александр Лукьянович
Мать ребёнка: Целикова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Целиков Михаил Лукьянович
Мать ребёнка: Целикова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
18.03.1850
Сын: Целиков Гавриил Лукьянович
Мать ребёнка: Целикова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Михайлова (Целикова) Елена Лукьяновна
Мать ребёнка: Целикова Татьяна Егоровна
Смерть
07.06.1861
Рождение ребёнка
14.06.1861
Сын: Целиков Сергей Лукьянович
Мать ребёнка: Целикова Татьяна Егоровна