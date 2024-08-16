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Целиков Лукьян Авксентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

07.06.1861

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Авксентий

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Целиков Федор Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1837

Дочь: (Целикова) Пелагея Лукьяновна

Мать ребёнка: Целикова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
26.09.1838

Сын: Целиков Петр Лукьянович

Мать ребёнка: Целикова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Кривоносова (Целикова) Александра Лукьяновна

Мать ребёнка: Целикова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
27.05.1844

Сын: Целиков Лукьян Лукьянович

Мать ребёнка: Целикова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Целиков Александр Лукьянович

Мать ребёнка: Целикова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Целиков Михаил Лукьянович

Мать ребёнка: Целикова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
18.03.1850

Сын: Целиков Гавриил Лукьянович

Мать ребёнка: Целикова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Михайлова (Целикова) Елена Лукьяновна

Мать ребёнка: Целикова Татьяна Егоровна

Смерть
07.06.1861
Рождение ребёнка
14.06.1861

Сын: Целиков Сергей Лукьянович

Мать ребёнка: Целикова Татьяна Егоровна

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