Зайцева (Целикова) Елена Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1878
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.10.1898
Рождение ребёнка
19.08.1899
Дочь: (Зайцева) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
18.12.1901
Дочь: (Зайцева) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
01.08.1910
Сын: Зайцев Александр Иванович
Отец ребёнка: Зайцев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
10.01.1913
Дочь: (Зайцева) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
13.03.1916
Дочь: (Зайцева) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Алексеевич