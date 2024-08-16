Зайцева (Целикова) Елена Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Целикова) Елена Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1878

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1878

Отец: Целиков Евгений Федорович

Мать: Целикова (Леонова) Евдокия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.10.1898

Муж: Зайцев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
19.08.1899

Дочь: (Зайцева) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
18.12.1901

Дочь: (Зайцева) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
01.08.1910

Сын: Зайцев Александр Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
10.01.1913

Дочь: (Зайцева) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
13.03.1916

Дочь: (Зайцева) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Алексеевич

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