Рябова (Суслова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1928
Дата смерти19.05.1989
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1950
Дочь: Губина (Рябова) Татьяна
Отец ребёнка: Рябов Василий Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1951
Сын: Рябов Юрий
Отец ребёнка: Рябов Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.12.1953
Дочь: Волкова (Рябова) Людмила
Отец ребёнка: Рябов Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1955
Сын: Рябов Владимир
Отец ребёнка: Рябов Василий Иванович
Смерть
19.05.1989
Причина смерти: инфаркт миокарда
Похороны
Неизвестно