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Рябова (Суслова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1928

Дата смерти

19.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1928

Отец: Суслов Кузьма Алексеевич

Мать: Суслова (Суслова) Акулина Артемьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Василий Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1950

Дочь: Губина (Рябова) Татьяна

Отец ребёнка: Рябов Василий Иванович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
03.08.1951

Сын: Рябов Юрий

Отец ребёнка: Рябов Василий Иванович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
24.12.1953

Дочь: Волкова (Рябова) Людмила

Отец ребёнка: Рябов Василий Иванович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
24.11.1955

Сын: Рябов Владимир

Отец ребёнка: Рябов Василий Иванович

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
19.05.1989
Киров, город Киров, Кировская область
Причина смерти: инфаркт миокарда
Похороны
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область

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