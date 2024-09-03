Суслов Кузьма Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.08.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суслов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суслов Анатолий
Мать ребёнка: Суслова (Суслова) Акулина Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1925
Дочь: Мясникова (Суслова) Эмма
Мать ребёнка: Суслова (Суслова) Акулина Артемьевна
Рождение ребёнка
06.11.1928
Дочь: Рябова (Суслова) Александра
Мать ребёнка: Суслова (Суслова) Акулина Артемьевна
Рождение ребёнка
24.12.1937
Дочь: Лебедева (Суслова) Анна
Мать ребёнка: Суслова (Суслова) Акулина Артемьевна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Суслов Владимир
Мать ребёнка: Суслова (Суслова) Акулина Артемьевна
Смерть
30.08.1970
Киров, город Киров, Кировская область