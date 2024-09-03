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Суслов Кузьма Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суслов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Анатолий

Мать ребёнка: Суслова (Суслова) Акулина Артемьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова (Суслова) Акулина Артемьевна

Рождение ребёнка
23.05.1925

Дочь: Мясникова (Суслова) Эмма

Мать ребёнка: Суслова (Суслова) Акулина Артемьевна

Рождение ребёнка
06.11.1928

Дочь: Рябова (Суслова) Александра

Мать ребёнка: Суслова (Суслова) Акулина Артемьевна

Рождение ребёнка
24.12.1937

Дочь: Лебедева (Суслова) Анна

Мать ребёнка: Суслова (Суслова) Акулина Артемьевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Суслов Владимир

Мать ребёнка: Суслова (Суслова) Акулина Артемьевна

Смерть
30.08.1970
Киров, город Киров, Кировская область

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