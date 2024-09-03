Суслова (Суслова) Акулина Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.06.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суслов Артемий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суслов Анатолий
Отец ребёнка: Суслов Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
23.05.1925
Дочь: Мясникова (Суслова) Эмма
Отец ребёнка: Суслов Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
06.11.1928
Дочь: Рябова (Суслова) Александра
Отец ребёнка: Суслов Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
24.12.1937
Дочь: Лебедева (Суслова) Анна
Отец ребёнка: Суслов Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Суслов Владимир
Отец ребёнка: Суслов Кузьма Алексеевич
Смерть
30.06.1980
Похороны
Неизвестно
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область