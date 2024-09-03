Суслова (Суслова) Акулина Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова (Суслова) Акулина Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суслов Артемий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслов Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Анатолий

Отец ребёнка: Суслов Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
23.05.1925

Дочь: Мясникова (Суслова) Эмма

Отец ребёнка: Суслов Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
06.11.1928

Дочь: Рябова (Суслова) Александра

Отец ребёнка: Суслов Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
24.12.1937

Дочь: Лебедева (Суслова) Анна

Отец ребёнка: Суслов Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Суслов Владимир

Отец ребёнка: Суслов Кузьма Алексеевич

Смерть
30.06.1980
Похороны
Неизвестно
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область

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