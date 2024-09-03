Губина (Рябова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения23.03.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1950
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1973
Дочь: Галимова (Губина) Алена Олеговна
Отец ребёнка: Губин Олег Аркадьевич
Развод
?.09.1980
Бракосочетание
14.07.1982
Муж: Перевозчиков Павел
Рождение ребёнка
01.12.1982
Дочь: Перевозчикова (Перевозчикова) Мария
Отец ребёнка: Перевозчиков Павел