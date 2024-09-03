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Губина (Рябова) Татьяна

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

23.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1950

Отец: Рябов Василий Иванович

Мать: Рябова (Суслова) Александра

Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Олег Аркадьевич

Рождение ребёнка
27.01.1973

Дочь: Галимова (Губина) Алена Олеговна

Отец ребёнка: Губин Олег Аркадьевич

Киров, город Киров, Кировская область
Развод
?.09.1980

Муж: Губин Олег Аркадьевич

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
14.07.1982

Муж: Перевозчиков Павел

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
01.12.1982

Дочь: Перевозчикова (Перевозчикова) Мария

Отец ребёнка: Перевозчиков Павел

Киров, город Киров, Кировская область

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