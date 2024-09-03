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Рябов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1923

Дата смерти

06.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1923

Отец: Рябов Иван Матвеевич

Мать: Рябова (Бабинцева) Ольга Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова (Суслова) Александра

Рождение ребёнка
23.03.1950

Дочь: Губина (Рябова) Татьяна

Мать ребёнка: Рябова (Суслова) Александра

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
03.08.1951

Сын: Рябов Юрий

Мать ребёнка: Рябова (Суслова) Александра

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
24.12.1953

Дочь: Волкова (Рябова) Людмила

Мать ребёнка: Рябова (Суслова) Александра

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
24.11.1955

Сын: Рябов Владимир

Мать ребёнка: Рябова (Суслова) Александра

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
06.06.1976
Киров, город Киров, Кировская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область

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