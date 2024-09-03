Рябов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1923
Дата смерти06.06.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1950
Дочь: Губина (Рябова) Татьяна
Мать ребёнка: Рябова (Суслова) Александра
Рождение ребёнка
03.08.1951
Сын: Рябов Юрий
Мать ребёнка: Рябова (Суслова) Александра
Рождение ребёнка
24.12.1953
Дочь: Волкова (Рябова) Людмила
Мать ребёнка: Рябова (Суслова) Александра
Рождение ребёнка
24.11.1955
Сын: Рябов Владимир
Мать ребёнка: Рябова (Суслова) Александра
Смерть
06.06.1976
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно