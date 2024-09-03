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Рябов Иван Матвеевич

Место рождения

Кировская обл., Верхошижемский р-н, д. Сосняшки Починок

Дата рождения

1895

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Рябов Матвей

Мать: Рябова Наталья

Когда бабушка Оля болела тифом, она лежала с Раей и Колей. Когда она очнулась-муж умер. Неизвестно место захоронения.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябов Александр

Мать ребёнка: Рябова (Бабинцева) Ольга Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
молотобоец на машиностроительном заводе
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова (Бабинцева) Ольга Степановна

Образование
Неизвестно
4-5 классов
Рождение ребёнка
10.01.1923

Сын: Рябов Василий Иванович

Мать ребёнка: Рябова (Бабинцева) Ольга Степановна

Рождение ребёнка
02.11.1925

Дочь: Кислицына (Рябова) Раиса

Мать ребёнка: Рябова (Бабинцева) Ольга Степановна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
18.09.1927

Сын: Рябов Виктор

Мать ребёнка: Рябова (Бабинцева) Ольга Степановна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
10.12.1931

Сын: Рябов Николай

Мать ребёнка: Рябова (Бабинцева) Ольга Степановна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
28.08.1937

Сын: Рябов Владимир

Мать ребёнка: Рябова (Бабинцева) Ольга Степановна

Смерть
1941

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