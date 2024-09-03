Рябов Иван Матвеевич
Место рожденияКировская обл., Верхошижемский р-н, д. Сосняшки Починок
Дата рождения1895
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Рябов Матвей
Мать: Рябова Наталья
Когда бабушка Оля болела тифом, она лежала с Раей и Колей. Когда она очнулась-муж умер. Неизвестно место захоронения.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябов Александр
Мать ребёнка: Рябова (Бабинцева) Ольга Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
молотобоец на машиностроительном заводе
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
4-5 классов
Рождение ребёнка
10.01.1923
Мать ребёнка: Рябова (Бабинцева) Ольга Степановна
Рождение ребёнка
02.11.1925
Дочь: Кислицына (Рябова) Раиса
Мать ребёнка: Рябова (Бабинцева) Ольга Степановна
Рождение ребёнка
18.09.1927
Сын: Рябов Виктор
Мать ребёнка: Рябова (Бабинцева) Ольга Степановна
Рождение ребёнка
10.12.1931
Сын: Рябов Николай
Мать ребёнка: Рябова (Бабинцева) Ольга Степановна
Рождение ребёнка
28.08.1937
Сын: Рябов Владимир
Мать ребёнка: Рябова (Бабинцева) Ольга Степановна
Смерть
1941