Рябова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Матвей

Рождение ребёнка
1895

Сын: Рябов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Рябов Матвей

Когда бабушка Оля болела тифом, она лежала с Раей и Колей. Когда она очнулась-муж умер. Неизвестно место захоронения.
Смерть
Неизвестно

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