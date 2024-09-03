Рябов Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябов Матвей

Рябов Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Наталья

Рождение ребёнка
1895

Сын: Рябов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Рябова Наталья

Когда бабушка Оля болела тифом, она лежала с Раей и Колей. Когда она очнулась-муж умер. Неизвестно место захоронения.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.