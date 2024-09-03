Рябов Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Наталья
Рождение ребёнка
1895
Сын: Рябов Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Рябова Наталья
Когда бабушка Оля болела тифом, она лежала с Раей и Колей. Когда она очнулась-муж умер. Неизвестно место захоронения.
Смерть
Неизвестно