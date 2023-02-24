Кузьмина (Икомасова) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Икомасова) Мария Георгиевна

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Место рождения

Бузулук, Оренбургская, Россия

Дата рождения

20.01.1909

Дата смерти

03.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1909

Отец: Икомасов Георгий

Мать: Икомасова Акулина Филипповна

Бузулук, Оренбургская, Россия
Рождение ребёнка
1936

Сын: Кузьмин Семён Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Кузьмич

Бузулук
Рождение ребёнка
С 1938 по 1940

Сын: Кузьмин Николай Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Кузьмич

Бузулук, Оренбургская, Россия, СССР
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Раиса Петровна

Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Кузьмич

Бузулук, Оренбургская, Россия, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Пётр Кузьмич

Смерть
03.01.1973
Бузулук, Оренбургская, ССССР
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