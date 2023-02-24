Кузьмина (Икомасова) Мария Георгиевна
Место рожденияБузулук, Оренбургская, Россия
Дата рождения20.01.1909
Дата смерти03.01.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1909
Отец: Икомасов Георгий
Бузулук, Оренбургская, Россия
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Кузьмич
Бузулук
Рождение ребёнка
С 1938 по 1940
Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Кузьмич
Бузулук, Оренбургская, Россия, СССР
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Раиса Петровна
Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Кузьмич
Бузулук, Оренбургская, Россия, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Пётр Кузьмич
Смерть
03.01.1973
Бузулук, Оренбургская, ССССР