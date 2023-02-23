Икомасов Георгий
Место рожденияДомашка, Курманаевский, Оренбургская, Россия
Дата рожденияС 1880 по 1900
Дата смерти20.03.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1880 по 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Домашка, Курманаевский, Оренбургская, Россия
Рождение ребёнка
20.01.1909
Дочь: Кузьмина Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Икомасова Акулина Филипповна
Бузулук, Оренбургская, Россия
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Икомасов Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Икомасова Акулина Филипповна
Домашка (Волынка), Курманаевский, Самарская, Россия
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Тушмакова Вера Георгиевна
Мать ребёнка: Икомасова Акулина Филипповна
Бузулук, Оренбургская, Россия
Рождение ребёнка
19.03.1924
Дочь: Баева, Бутакова Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Икомасова Акулина Филипповна
Бузулук, Оренбургская, СССР
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Давыдова Евгения Георгиевна
Мать ребёнка: Икомасова Акулина Филипповна
Бузулук, Оренбургская, СССР
Смерть
20.03.1950
Бузулук, Оренбургская, СССР