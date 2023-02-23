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Икомасов Георгий

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Место рождения

Домашка, Курманаевский, Оренбургская, Россия

Дата рождения

С 1880 по 1900

Дата смерти

20.03.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
С 1880 по 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Домашка, Курманаевский, Оренбургская, Россия
Рождение ребёнка
20.01.1909

Дочь: Кузьмина Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Икомасова Акулина Филипповна

Бузулук, Оренбургская, Россия
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Икомасов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Икомасова Акулина Филипповна

Домашка (Волынка), Курманаевский, Самарская, Россия
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Тушмакова Вера Георгиевна

Мать ребёнка: Икомасова Акулина Филипповна

Бузулук, Оренбургская, Россия
Рождение ребёнка
19.03.1924

Дочь: Баева, Бутакова Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Икомасова Акулина Филипповна

Бузулук, Оренбургская, СССР
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Давыдова Евгения Георгиевна

Мать ребёнка: Икомасова Акулина Филипповна

Бузулук, Оренбургская, СССР
Смерть
20.03.1950
Бузулук, Оренбургская, СССР
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