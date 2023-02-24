Икомасов Николай Георгиевич
Место рожденияДомашка (Волынка), Курманаевский, Самарская, Россия
Дата рожденияОколо 1911
Дата смерти23.01.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Крещение
Около 1911
Домашка (Волынка), Курманаевский, Самарская, Россия
Рождение
Около 1911
Отец: Икомасов Георгий
Домашка (Волынка), Курманаевский, Самарская, Россия
Бракосочетание
17.?.1938
Американский сельсовет, Будёновский район, Приморская , Дальневосточный , РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
Около 15.09.1939
Сын: Икомасов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Икомасова Анастасия Фёдоровна
Находка, Приморский, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
23.11.1940
Дочь: Сорокина Нина Николаевна
Мать ребёнка: Икомасова Анастасия Фёдоровна
Бузулук, Оренбургская, РСФСР, СССР
Смерть
23.01.1941
Бузулук, Бузулукский, Оренбургская, Россия, СССР
Похороны
25.01.1941
Бузулук, Бузулукский, Оренбургская, Россия, СССР