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Икомасов Николай Георгиевич

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Место рождения

Домашка (Волынка), Курманаевский, Самарская, Россия

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

23.01.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Крещение
Около 1911
Домашка (Волынка), Курманаевский, Самарская, Россия
Рождение
Около 1911

Отец: Икомасов Георгий

Мать: Икомасова Акулина Филипповна

Домашка (Волынка), Курманаевский, Самарская, Россия
Бракосочетание
17.?.1938

Жена: Икомасова Анастасия Фёдоровна

Американский сельсовет, Будёновский район, Приморская , Дальневосточный , РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
Около 15.09.1939

Сын: Икомасов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Икомасова Анастасия Фёдоровна

Находка, Приморский, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
23.11.1940

Дочь: Сорокина Нина Николаевна

Мать ребёнка: Икомасова Анастасия Фёдоровна

Бузулук, Оренбургская, РСФСР, СССР
Смерть
23.01.1941
Бузулук, Бузулукский, Оренбургская, Россия, СССР
Похороны
25.01.1941
Бузулук, Бузулукский, Оренбургская, Россия, СССР
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