Икомасова (Мирисёва) Анастасия Фёдоровна
Место рожденияКлючи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Дата рождения17.03.1915
Дата смерти10.03.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1915
Отец: Мирисёв Фёдор Андреевич
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Крещение
Около 1915
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Бракосочетание
17.?.1938
Американский сельсовет, Будёновский район, Приморская , Дальневосточный , РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
Около 15.09.1939
Сын: Икомасов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Икомасов Николай Георгиевич
Находка, Приморский, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
23.11.1940
Дочь: Сорокина Нина Николаевна
Отец ребёнка: Икомасов Николай Георгиевич
Бузулук, Оренбургская, РСФСР, СССР
Смерть
10.03.2000
Пенза, Пензенская, Россия
Похороны
12.03.2000
Пенза, Пензенская, Россия