Икомасова (Мирисёва) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икомасова (Мирисёва) Анастасия Фёдоровна

Место рождения

Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия

Дата рождения

17.03.1915

Дата смерти

10.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1915

Отец: Мирисёв Фёдор Андреевич

Мать: Мирисёва Лукерья Петровна

Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Крещение
Около 1915
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Бракосочетание
17.?.1938

Муж: Икомасов Николай Георгиевич

Американский сельсовет, Будёновский район, Приморская , Дальневосточный , РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
Около 15.09.1939

Сын: Икомасов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Икомасов Николай Георгиевич

Находка, Приморский, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
23.11.1940

Дочь: Сорокина Нина Николаевна

Отец ребёнка: Икомасов Николай Георгиевич

Бузулук, Оренбургская, РСФСР, СССР
Смерть
10.03.2000
Пенза, Пензенская, Россия
Похороны
12.03.2000
Пенза, Пензенская, Россия
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