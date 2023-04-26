Мирисёва (Мирисёва) Лукерья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирисёва (Мирисёва) Лукерья Петровна

Место рождения

Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

21.02.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Мирисёва Пётр

Мать: не указана

Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Бракосочетание
1895

Муж: Мирисёв Фёдор Андреевич

Ключи, Камешкирский, Пензенская, Russia
Рождение ребёнка
17.06.1900

Дочь: Агриппина Фёдоровна

Отец ребёнка: Мирисёв Фёдор Андреевич

Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Мирисёв Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Мирисёв Фёдор Андреевич

Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
17.03.1915

Дочь: Икомасова Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Мирисёв Фёдор Андреевич

Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Смерть
21.02.1943
Ключи, Камешкирский, Пензенская, Россия, СССР
Похороны
23.02.1943
Ключи, Камешкирский, Пензенская, Россия, СССР
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