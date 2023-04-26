Мирисёва (Мирисёва) Лукерья Петровна
Место рожденияКлючи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти21.02.1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Мирисёва Пётр
Мать: не указана
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Бракосочетание
1895
Ключи, Камешкирский, Пензенская, Russia
Рождение ребёнка
17.06.1900
Дочь: Агриппина Фёдоровна
Отец ребёнка: Мирисёв Фёдор Андреевич
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Мирисёв Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Мирисёв Фёдор Андреевич
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
17.03.1915
Дочь: Икомасова Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Мирисёв Фёдор Андреевич
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Смерть
21.02.1943
Ключи, Камешкирский, Пензенская, Россия, СССР
Похороны
23.02.1943
Ключи, Камешкирский, Пензенская, Россия, СССР