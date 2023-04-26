Мирисёв Фёдор Андреевич
Место рожденияКлючи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Дата рождения1880
Дата смерти05.05.1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Мирисёв Андрей
Мать: не указана
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Бракосочетание
1895
Ключи, Камешкирский, Пензенская, Russia
Рождение ребёнка
17.06.1900
Дочь: Агриппина Фёдоровна
Мать ребёнка: Мирисёва Лукерья Петровна
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Мирисёв Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Мирисёва Лукерья Петровна
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
17.03.1915
Дочь: Икомасова Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Мирисёва Лукерья Петровна
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Смерть
05.05.1921
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Похороны
07.05.1921
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия