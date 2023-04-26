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Мирисёв Фёдор Андреевич

Место рождения

Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия

Дата рождения

1880

Дата смерти

05.05.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Мирисёв Андрей

Мать: не указана

Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Бракосочетание
1895

Жена: Мирисёва Лукерья Петровна

Ключи, Камешкирский, Пензенская, Russia
Рождение ребёнка
17.06.1900

Дочь: Агриппина Фёдоровна

Мать ребёнка: Мирисёва Лукерья Петровна

Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Мирисёв Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Мирисёва Лукерья Петровна

Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
17.03.1915

Дочь: Икомасова Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Мирисёва Лукерья Петровна

Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Смерть
05.05.1921
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Похороны
07.05.1921
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия