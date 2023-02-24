(Мирисёва) Агриппина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мирисёва) Агриппина Фёдоровна

(Мирисёва) Агриппина Фёдоровна

avatar

Место рождения

Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия

Дата рождения

17.06.1900

Дата смерти

С 1900

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1900

Отец: Мирисёв Фёдор Андреевич

Мать: Мирисёва Лукерья Петровна

Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Крещение
18.06.1900
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Похороны
После 1900
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Смерть
С 1900
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close