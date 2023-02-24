(Мирисёва) Агриппина Фёдоровна
Место рожденияКлючи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Дата рождения17.06.1900
Дата смертиС 1900
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1900
Отец: Мирисёв Фёдор Андреевич
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Крещение
18.06.1900
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Похороны
После 1900
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Смерть
С 1900
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия