Икомасова (Икомасов) Акулина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икомасова (Икомасов) Акулина Филипповна

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Место рождения

Домашка (Волынка), Курманаевский, Оренбургская, Россия

Дата рождения

1884

Дата смерти

05.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Домашка (Волынка), Курманаевский, Оренбургская, Россия
Рождение ребёнка
20.01.1909

Дочь: Кузьмина Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Икомасов Георгий

Бузулук, Оренбургская, Россия
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Икомасов Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Икомасов Георгий

Домашка (Волынка), Курманаевский, Самарская, Россия
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Тушмакова Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Икомасов Георгий

Бузулук, Оренбургская, Россия
Рождение ребёнка
19.03.1924

Дочь: Баева, Бутакова Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Икомасов Георгий

Бузулук, Оренбургская, СССР
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Давыдова Евгения Георгиевна

Отец ребёнка: Икомасов Георгий

Бузулук, Оренбургская, СССР
Смерть
05.01.1960
Бузулук, Оренбургская, СССР
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