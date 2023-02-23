Икомасова (Икомасов) Акулина Филипповна
Место рожденияДомашка (Волынка), Курманаевский, Оренбургская, Россия
Дата рождения1884
Дата смерти05.01.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Домашка (Волынка), Курманаевский, Оренбургская, Россия
Рождение ребёнка
20.01.1909
Дочь: Кузьмина Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Икомасов Георгий
Бузулук, Оренбургская, Россия
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Икомасов Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Икомасов Георгий
Домашка (Волынка), Курманаевский, Самарская, Россия
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Тушмакова Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Икомасов Георгий
Бузулук, Оренбургская, Россия
Рождение ребёнка
19.03.1924
Дочь: Баева, Бутакова Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Икомасов Георгий
Бузулук, Оренбургская, СССР
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Давыдова Евгения Георгиевна
Отец ребёнка: Икомасов Георгий
Бузулук, Оренбургская, СССР
Смерть
05.01.1960
Бузулук, Оренбургская, СССР