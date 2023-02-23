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Кузьмин Пётр Кузьмич

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Место рождения

Бузулук

Дата рождения

1936

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузулук
Рождение ребёнка
1936

Сын: Кузьмин Семён Петрович

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Георгиевна

Бузулук
Рождение ребёнка
С 1938 по 1940

Сын: Кузьмин Николай Петрович

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Георгиевна

Бузулук, Оренбургская, Россия, СССР
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Раиса Петровна

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Георгиевна

Бузулук, Оренбургская, Россия, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Мария Георгиевна

Смерть
2007
Бузулук, Оренбургская, Россия
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