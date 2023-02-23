Кузьмин Пётр Кузьмич
Место рожденияБузулук
Дата рождения1936
Дата смерти2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бузулук
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Георгиевна
Бузулук
Рождение ребёнка
С 1938 по 1940
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Георгиевна
Бузулук, Оренбургская, Россия, СССР
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Раиса Петровна
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Георгиевна
Бузулук, Оренбургская, Россия, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2007
Бузулук, Оренбургская, Россия