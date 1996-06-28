Чинишлова Нина Александровна
Место рожденияКазахстан, Сев.Каз.обл. Петропавловск
Дата рождения21.12.1912
Дата смерти28.06.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1912
Казахстан, Сев.Каз.обл. Петропавловск
В 6-и месячном возрасте заболела полеомелитом, Возили лечить в Курган, Омск и Екатеринбург. Стала понемногу ходить. Окончила Среднеазиатский университет в Ташкенте. Работала нач. бак.лаборатории в Гор... Показать все
Бракосочетание
08.07.1937
Узбекская ССР, г.Ташкент
Учился в Ташкенте в Среднеазиатском государственном университете (САГУ) на историческом факультете этнолого-лингвистического отделения. В 1937 г. женился на Чинишловой Нине Александровне (03.01.1913 г... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1938
Сын: Карамышев Юлий Владимирович
Отец ребёнка: Карамышев Владимир Афанасьевич
Узбекская ССР, г.Ташкент
Смерть
28.06.1996
Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
В ужасное время 1996 года, когда постоянно отключали свет в домах, у Нины Александровны произошло короткое замыкание в проводке и начался пожар. Ходить она не могла, т.к. была инвалидом детства (полео... Показать все