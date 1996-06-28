Чинишлова Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧинишлова Нина Александровна

Чинишлова Нина Александровна

avatar

Место рождения

Казахстан, Сев.Каз.обл. Петропавловск

Дата рождения

21.12.1912

Дата смерти

28.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1912

Отец: Чинишлов Александр Петрович

Мать: Ветрова Ефросинья Антоновна

Казахстан, Сев.Каз.обл. Петропавловск
В 6-и месячном возрасте заболела полеомелитом, Возили лечить в Курган, Омск и Екатеринбург. Стала понемногу ходить. Окончила Среднеазиатский университет в Ташкенте. Работала нач. бак.лаборатории в Гор... Показать все
Бракосочетание
08.07.1937

Муж: Карамышев Владимир Афанасьевич

Узбекская ССР, г.Ташкент
Учился в Ташкенте в Среднеазиатском государственном университете (САГУ) на историческом факультете этнолого-лингвистического отделения. В 1937 г. женился на Чинишловой Нине Александровне (03.01.1913 г... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1938

Сын: Карамышев Юлий Владимирович

Отец ребёнка: Карамышев Владимир Афанасьевич

Узбекская ССР, г.Ташкент
Смерть
28.06.1996
Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
В ужасное время 1996 года, когда постоянно отключали свет в домах, у Нины Александровны произошло короткое замыкание в проводке и начался пожар. Ходить она не могла, т.к. была инвалидом детства (полео... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close