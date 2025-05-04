Ветрова Ефросинья Антоновна 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ветрова Ефросинья Антоновна

Автор
ВК
Карамышев В.

женский, родилась 1886, Сев.Каз.обл. г.Петропавловск

умерла 1966, Сев.Каз.обл. г.Петропавловск

Отец
Ветров Антон Тимофеевич1852 г.р.
Мать
Митрофанова Анна Филипповна1854 г.р.
Супруги
Чинишлов Александр Петрович23.09.1885 г.р.
Дети
Чинишлова Нина Александровна21.12.1912 г.р.
Чинишлов Петр Александрович1916 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Ветров Антон Тимофеевич

Мать: Митрофанова Анна Филипповна

Сев.Каз.обл. г.Петропавловск

Одна из дочерей Петропавловского купца Антона Тимофеевича Ветрова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чинишлов Александр Петрович

Сев.Каз.обл. г.Петропавловск

Рождение ребёнка
21.12.1912

Дочь: Чинишлова Нина Александровна

Отец ребёнка: Чинишлов Александр Петрович

Казахстан, Сев.Каз.обл. Петропавловск

В 6-и месячном возрасте заболела полеомелитом, Возили лечить в Курган, Омск и Екатеринбург. Стала понемногу ходить. Окончила Среднеазиатский университет в Ташкенте. Работала нач. бак.лаборатории в ГорСЭС. Прекрасно играла в шахматы (была чемпионкой Узбекистана и Казахстана). В пожилом возрасте практически не ходила. До конца жизни сохраняла ясность ума и великолепную память (кроссвордистка).

Рождение ребёнка
1916

Сын: Чинишлов Петр Александрович

Отец ребёнка: Чинишлов Александр Петрович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Чинишлова Таисия Александровна

Отец ребёнка: Чинишлов Александр Петрович

Рождение ребёнка
13.10.1924

Сын: Чинишлов Павел Александрович

Отец ребёнка: Чинишлов Александр Петрович

Смерть
1966
Сев.Каз.обл. г.Петропавловск

Жили в своем домике на ул.Первомайская в Петропавловске. Когда дом снесли, "бабе старенькой", дали 3-х комнатную квартиру, как многодетной матери и 2-х сыновей фронтовиков. После ВОВ Павел и Таисия жили со своими семьями, а в квартире остались жить сын Нины Юлий с женой Валентиной и маленьким Вовой. После смерти Ефросинья Антоновны квартира осталась за Юлием.

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