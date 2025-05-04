Ветрова Ефросинья Антоновна
женский, родилась 1886, Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
умерла 1966, Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
ОтецВетров Антон Тимофеевич1852 г.р.
МатьМитрофанова Анна Филипповна1854 г.р.
Супруги
Чинишлов Александр Петрович23.09.1885 г.р.
Дети
Чинишлова Нина Александровна21.12.1912 г.р.
Чинишлов Петр Александрович1916 г.р.Показать еще 2
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Место
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Рождение
1886
Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
Бракосочетание
Неизвестно
Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
Рождение ребёнка
21.12.1912
Дочь: Чинишлова Нина Александровна
Отец ребёнка: Чинишлов Александр Петрович
Казахстан, Сев.Каз.обл. Петропавловск
Рождение ребёнка
1916
Сын: Чинишлов Петр Александрович
Отец ребёнка: Чинишлов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Чинишлова Таисия Александровна
Отец ребёнка: Чинишлов Александр Петрович
Рождение ребёнка
13.10.1924
Сын: Чинишлов Павел Александрович
Отец ребёнка: Чинишлов Александр Петрович
Смерть
1966
Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
Одна из дочерей Петропавловского купца Антона Тимофеевича Ветрова