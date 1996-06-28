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Ветрова Ефросинья Антоновна

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Место рождения

Сев.Каз.обл. г.Петропавловск

Дата рождения

1886

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
Одна из дочерей Петропавловского купца Антона Тимофеевича Ветрова
Рождение ребёнка
21.12.1912

Дочь: Чинишлова Нина Александровна

Отец ребёнка: Чинишлов Александр Петрович

Казахстан, Сев.Каз.обл. Петропавловск
В 6-и месячном возрасте заболела полеомелитом, Возили лечить в Курган, Омск и Екатеринбург. Стала понемногу ходить. Окончила Среднеазиатский университет в Ташкенте. Работала нач. бак.лаборатории в Гор... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чинишлов Александр Петрович

Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
Смерть
1966
Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
Жили в своем домике на ул.Первомайская в Петропавловске. Когда дом снесли, "бабе старенькой", дали 3-х комнатную квартиру, как многодетной матери и 2-х сыновей фронтовиков. После ВОВ Павел и Таисия жи... Показать все
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