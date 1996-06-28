Чинишлов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1885
Дата смерти1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в с.Лебедевка Симбирской губернии Алатырского уезда. Семья носила фамилию Чипишловы (по названию сорняка вокруг их землянки). Жили бедно. В 1908 г. переехал в Петропавловск. Учитель. Имеются е... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1912
Дочь: Чинишлова Нина Александровна
Мать ребёнка: Ветрова Ефросинья Антоновна
Казахстан, Сев.Каз.обл. Петропавловск
В 6-и месячном возрасте заболела полеомелитом, Возили лечить в Курган, Омск и Екатеринбург. Стала понемногу ходить. Окончила Среднеазиатский университет в Ташкенте. Работала нач. бак.лаборатории в Гор... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
Смерть
1932
Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
В 1932 г. поехал в Ташкент, простудился, подхватил тропическую лихорадку и летом умер