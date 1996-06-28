Чинишлов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чинишлов Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1885

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился в с.Лебедевка Симбирской губернии Алатырского уезда. Семья носила фамилию Чипишловы (по названию сорняка вокруг их землянки). Жили бедно. В 1908 г. переехал в Петропавловск. Учитель. Имеются е... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1912

Дочь: Чинишлова Нина Александровна

Мать ребёнка: Ветрова Ефросинья Антоновна

Казахстан, Сев.Каз.обл. Петропавловск
В 6-и месячном возрасте заболела полеомелитом, Возили лечить в Курган, Омск и Екатеринбург. Стала понемногу ходить. Окончила Среднеазиатский университет в Ташкенте. Работала нач. бак.лаборатории в Гор... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ветрова Ефросинья Антоновна

Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
Смерть
1932
Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
В 1932 г. поехал в Ташкент, простудился, подхватил тропическую лихорадку и летом умер
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