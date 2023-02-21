Чинишлова Таисия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирошниченко Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Мирошниченко Константин Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирошниченко Петр Константинович
Отец ребёнка: Мирошниченко Константин Пантелеевич
Смерть
Неизвестно