Чинишлова Таисия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чинишлова Таисия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Чинишлов Александр Петрович

Мать: Ветрова Ефросинья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирошниченко Константин Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирошниченко Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Мирошниченко Константин Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирошниченко Петр Константинович

Отец ребёнка: Мирошниченко Константин Пантелеевич

Смерть
Неизвестно
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