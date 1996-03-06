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Карамышев Владимир Афанасьевич

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Место рождения

Узбекистан, Ташкент

Дата рождения

1911

Дата смерти

09.12.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Карамышев Афанасий Семенович

Мать: Федосия Андреевна

Узбекистан, Ташкент
Бракосочетание
08.07.1937

Жена: Чинишлова Нина Александровна

Узбекская ССР, г.Ташкент
Учился в Ташкенте в Среднеазиатском государственном университете (САГУ) на историческом факультете этнолого-лингвистического отделения. В 1937 г. женился на Чинишловой Нине Александровне (03.01.1913 г... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1938

Сын: Карамышев Юлий Владимирович

Мать ребёнка: Чинишлова Нина Александровна

Узбекская ССР, г.Ташкент
Смерть
09.12.1940
Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
Зимой 1940 года пешком пригнал домой, купленную в селе корову. Туфельки и не по сезону одежда привели к тяжелому воспалению легких и смерти. Похоронен в г.Петропавловск Сев.Каз.обл. на старом кладбище... Показать все
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