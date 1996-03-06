Карамышев Владимир Афанасьевич
Место рожденияУзбекистан, Ташкент
Дата рождения1911
Дата смерти09.12.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Карамышев Афанасий Семенович
Мать: Федосия Андреевна
Узбекистан, Ташкент
Бракосочетание
08.07.1937
Узбекская ССР, г.Ташкент
Учился в Ташкенте в Среднеазиатском государственном университете (САГУ) на историческом факультете этнолого-лингвистического отделения. В 1937 г. женился на Чинишловой Нине Александровне (03.01.1913 г... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1938
Сын: Карамышев Юлий Владимирович
Мать ребёнка: Чинишлова Нина Александровна
Узбекская ССР, г.Ташкент
Смерть
09.12.1940
Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
Зимой 1940 года пешком пригнал домой, купленную в селе корову. Туфельки и не по сезону одежда привели к тяжелому воспалению легких и смерти. Похоронен в г.Петропавловск Сев.Каз.обл. на старом кладбище... Показать все