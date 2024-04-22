Мышецкий Григорий Борисович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1670
Дата смерти1744
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1670
Отец: Мышецкий Борис Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Долгорукова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Мышецкая Прасковья Григорьевна
Бракосочетание
Между 1741 и 1742
Жена: Екутина Ирина Ивановна
Бракосочетание
1756
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мышецкий Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Мышецкая Прасковья Григорьевна
Смерть
1744