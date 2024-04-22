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Мышецкий Григорий Борисович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

После 1670

Дата смерти

1744

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1670

Отец: Мышецкий Борис Ефимович

Мать: Мышецкая Мария Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Долгорукова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Мышецкая Прасковья Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Между 1741 и 1742

Жена: Екутина Ирина Ивановна

Бракосочетание
1756

Жена: Мышецкая Прасковья Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мышецкий Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Мышецкая Прасковья Григорьевна

Смерть
1744
Москва, город федерального значения Москва
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