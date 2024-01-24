Мышецкая Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышецкая Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1703

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1670

Дочь: Ляпунова Авдотья Борисовна

Отец ребёнка: Мышецкий Борис Ефимович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1670

Сын: Мышецкий Григорий Борисович

Отец ребёнка: Мышецкий Борис Ефимович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1680

Дочь: Траханиотова Аграфена Борисовна

Отец ребёнка: Мышецкий Борис Ефимович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мышецкий Борис Ефимович

Смерть
1703
Москва, город федерального значения Москва
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