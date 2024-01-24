Мышецкая Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1703
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1670
Дочь: Ляпунова Авдотья Борисовна
Отец ребёнка: Мышецкий Борис Ефимович
Рождение ребёнка
После 1670
Сын: Мышецкий Григорий Борисович
Отец ребёнка: Мышецкий Борис Ефимович
Рождение ребёнка
После 1680
Дочь: Траханиотова Аграфена Борисовна
Отец ребёнка: Мышецкий Борис Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1703