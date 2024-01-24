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Мышецкий Борис Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1610

Дата смерти

1700

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1610

Отец: Мышецкий Ефим Фёдорович

Мать: Мышецкая Мария Михайловна

Бракосочетание
1648

Жена: Мышецкая Евфимия Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1670

Дочь: Ляпунова Авдотья Борисовна

Мать ребёнка: Мышецкая Мария Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1670

Сын: Мышецкий Григорий Борисович

Мать ребёнка: Мышецкая Мария Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1680

Дочь: Траханиотова Аграфена Борисовна

Мать ребёнка: Мышецкая Мария Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мышецкая Мария Васильевна

Смерть
1700
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