Мышецкий Борис Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1610
Дата смерти1700
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1610
Отец: Мышецкий Ефим Фёдорович
Бракосочетание
1648
Рождение ребёнка
После 1670
Дочь: Ляпунова Авдотья Борисовна
Мать ребёнка: Мышецкая Мария Васильевна
Рождение ребёнка
После 1670
Сын: Мышецкий Григорий Борисович
Мать ребёнка: Мышецкая Мария Васильевна
Рождение ребёнка
После 1680
Дочь: Траханиотова Аграфена Борисовна
Мать ребёнка: Мышецкая Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1700